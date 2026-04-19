O Sporting recebe o Benfica no jogo cartaz desta 30.ª jornada da Liga. Já depois de Rui Borges ter dado Fresneda e Simões como dúvidas, parece que os jogadores podem mesmo estar de fora das opções.

O defesa e o médio, que estavam em dúvida para o encontro, foram vistos a abandonar a Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, na manhã deste domingo. Assim, os atletas leoninos deverão ser baixas para o jogo com os encarnados.

O Sporting, recrode-se, precisa de vencer para pressionar o FC Porto na luta pelo título. O Benfica, que também sonha com a conquista do campeonato, ambiciona vencer para chegar ao segundo lugar.

Leões e águias medem forças esta tarde (18h) num jogo de elevada importância para as contas da Liga. Uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.