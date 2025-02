O Sporting anunciou esta sexta-feira que João Simões «está a contas com um traumatismo do pé direito com fratura do quinto metatarso», o que significa que acabou a temporada para o jovem jogador.

Segundo o Maisfutebol confirmou, o esquerdino de 18 anos só volta aos relvados na próxima temporada.

Nesta época, pela equipa principal, João Simões conseguiu um golo e uma assistência em 18 partidas. Também acumulou jogos pela equipa B e pelos juniores.

De resto, na manhã desta sexta-feira, Rui Borges contou com vários jovens em Alcochete: Eduardo Felicíssimo, Lucas Anjos, Manuel Mendonça, Henrique Arreiol, Kauã Oliveira, David Moreira, Afonso Moreira, Alexandre Brito e José Silva.

Quanto a Hjulmand, o capitão dos leões continua no boletim clínico, a par de Pote, Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança e St. Juste.

O Sporting volta a treinar em Alcochete na manhã de sábado, à porta fechada, antes de Rui Borges lançar a visita à Vila das Aves (12h30).

O campeão em título e líder da Liga joga no reduto do AVS (16.º) na tarde de domingo (18h), na 23.ª jornada.