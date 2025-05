O Sporting acumulou mais de dez mil euros em multas no jogo do título frente ao Vitória de Guimarães no Estádio de Alvalade, boa parte, mais uma vez, devido ao recurso a artefactos de pirotecnia da parte dos adeptos.

Em dia de festa, foram contabilizadas duas tochas incandescentes, cinco potes de fumo, quatro flashlights e treze petardos que vão custar ao novo campeão, reincidente nesta matéria, mais 9.560 euros.

A esta multa junta-se uma outra, também relacionada com o comportamento dos adeptos, com o árbitro a registar insultos dirigidos ao guarda-redes do Vitória, Bruno Varela, cada vez que foi chamado a marcar um pontapé de baliza.

Tudo somado, os leões pagam mais de dez mil euros devido ao mau comportamento dos seus adeptos, uma constante ao longo da época, com os adeptos pouco sensíveis aos persistentes pedidos do clube para serem mais comedidos neste tipo de situações.