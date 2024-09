O Sporting lançou esta segunda-feira um equipamento rosa, numa campanha de sensibilização e prevenção do cancro da mama.

«Prevenir é a melhor jogada. Neste mês de outubro, o Sporting veste-se de cor-de-rosa na sensibilização à prevenção do cancro da mama», escreveu o clube nas redes sociais a anunciar no novo equipamento que já está disponível nas lojas do clube.

Vinte e cinco por cento das vendas destas novas camisolas vão reverter a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Ora veja: