O Sporting lançou, este sábado, um equipamento de homenagem a Cristiano Ronaldo.



O terceiro equipamento dos leões tem o número 7 na parte da frente da camisola em tons dourados. Segundo o clube de Alvalade, o número surge no equipamento «em homenagem a Cristiano Ronaldo e às suas cinco Bolas de Ouro».



O Sporting sublinha que «há números que deixam um legado porque, por trás deles, estão pessoas que o constroem dia após dia» e convida os adeptos a vestirem o «7».



Como tal, Cristianinho é o 'modelo' para a apresentação da camisola. Veja as imagens e o vídeo da nova 'pele' do campeão nacional.