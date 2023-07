Os jogadores do Sporting fizeram esta quinta-feira trabalho de recuperação, um dia depois de terem feito dois jogos, frente ao Farense e Genk, e antes da primeira folga concedida por Ruben Amorim no Algarve.

Depois de dois jogos em menos de doze horas, agora é tempo de recuperar os jogadores e abrandar o ritmo de elevada rotação imposto pelo treinador nos primeiros dias no estágio do sul do país.

Os jogadores vão, agora, ter um dia livre, esta sexta-feira, antes de voltarem ao trabalho, ainda no Algarve, com um treino marcado para as 10h00 de sábado.

O Sporting vai fazer mais uma dupla dose de jogos no Algarve, na próxima terça-feira, com testes frente ao Portimonense e Real Sociedad, antes de regressar a Lisboa para o Troféu Cinco Violinos, a 30 de julho, frente ao Villarreal.