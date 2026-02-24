Sporting
Sporting: leões preparam receção ao Estoril com duas novidades no treino
Rui Borges chama Rômulo Jr. e Samuel Justo da equipa B para a sessão desta terça-feira
O Sporting deu início à preparação para a receção ao Estoril, na 24.ª jornada da Liga, e com duas novidades no treino desta manhã.
Rui Borges chamou Rômulo Jr. e Samuel Justo, da equipa B, para o regresso aos trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo. Esta quarta-feira, os leões voltam a treinar à porta fechada.
Recorde-se que o jogo entre Sporting e Estoril, no Estádio José Alvalade, está marcado para as 20h45 desta sexta-feira.
