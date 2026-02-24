O Sporting deu início à preparação para a receção ao Estoril, na 24.ª jornada da Liga, e com duas novidades no treino desta manhã.

Rui Borges chamou Rômulo Jr. e Samuel Justo, da equipa B, para o regresso aos trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo. Esta quarta-feira, os leões voltam a treinar à porta fechada.

Recorde-se que o jogo entre Sporting e Estoril, no Estádio José Alvalade, está marcado para as 20h45 desta sexta-feira.