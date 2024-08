Ruben Amorim reuniu o plantel do Sporting esta sexta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para o último treino de preparação para a Supertaça que esta marcada para as 20h15 deste sábado. Uma sessão que confirmou três baixas para o duelo com o FC Porto: St. Juste, Nuno Santos e Rafael Nel.

O treinador Ruben Amorim e o capitão Morten Hjulmand vão, ao final da tarde, a partir das 17h15, fazer a antevisão do jogo que vai ditar o primeiro título da temporada 2024/25.

O primeiro clássico da nova temporada, marcado para o Estádio Municipal de Aveiro, tem in´cio marcado para as 20h15 deste sábado.