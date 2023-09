Luís Gustavo assinou contrato profissional com o Sporting, informou o clube.



Ligado aos leões desde 2018, o jovem de 17 anos esteve cedido à União de Leiria na época passada, tendo regresso a Alcohete esta temporada para integrar a equipa de sub-19.



«Sabemos que a oportunidade de assinar um contrato profissional não é para qualquer um e agradeço muito a Deus por ter esta oportunidade de assinar com o Sporting, um grande clube», disse o avançado, fã de Geny Catamo, aos meios do Sporting.