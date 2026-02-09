Luis Suárez vai falhar a receção do Sporting ao Famalicão, relativo à 22.ª jornada da Liga, depois de ter completado uma série de cartões amarelos no clássico com o FC Porto, onde acabou por marcar o golo do empate já em período de compensação. No mesmo sentido, Francisco Moura também falha a deslocação do FC Porto à Choupana.

O internacional colombiano viu um cartão amarelo já perto do final do jogo, aos 87 minutos, numa altura em que o FC Porto estava ainda em vantagem.

Já depois de ver o amarelo, Luis Suárez acabou por marcar o golo do empate, numa recarga a um pontapé de penálti que Diogo Costa tinha defendido.

Ainda com Fotis Ioannidis a recuperar de lesão e com o goleador colombiano castigado, Rui Borges poderá ter de improvisar na frente de ataque na próxima ronda.

Francisco Moura também vai cumprir um jogo de castigo na próxima ronda, depois de ter visto o quinto amarelo, aos 85 minutos, no momento em que substituiu Martim Fernandes, por ter entrado em campo antes do companheiro de equipa sair do relvado.

O lateral vai, assim, falhar a visita do FC Porto à Madeira, para o duelo com o Nacional.