Ricardo Esgaio é baixa no Sporting para o dérbi de domingo, diante do Benfica. O lateral-direito dos leões foi expulso durante o duelo da Taça de Portugal frente ao Santa Clara, cumpriu um jogo de suspensão em Barcelos – como Jeremiah St. Juste –, mas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol agravou o castigo em mais dois jogos.

Esgaio foi expulso quando aquecia no duelo dos oitavos de final da Taça diante do Santa Clara, por ofensas dirigidas à equipa de arbitragem, liderada por Hélder Malheiro. Além dos jogos de castigo, o comportamento do lateral valeu uma multa no valor de 1.530 euros.

«Depois de ser expulso (segundo amarelo), estava visivelmente alterado e agressivo, teve de ser agarrado por um elemento da sua equipa técnica para sair do local onde se encontrava a aquecer, junto da bandeira de canto», começou por escrever o árbitro no relatório da partida.

«Aí, ofendeu e injuriou a equipa de arbitragem em três momentos. Primeiro, ofendendo e injuriando o árbitro, gritando "Fraco do cara***, és um filho da p***". Depois, ao passar junto ao assistente, continuou as ofensas, agora para este, gritando "Filhos da p***, são todos uns filhos da p***". Finalmente, e já quando o jogo tinha recomeçado, ao passar junto ao quarto árbitro, ofende este, gritando "Filhos da p***, fracos do cara***"», referiu ainda.

Depois de ter falhado o jogo com o Gil Vicente, Esgaio vai, assim, ficar de fora do dérbi com o Benfica e da deslocação a Guimarães