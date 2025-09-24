O Sporting convocou uma Assembleia Geral para o próximo dia 5 de outubro (domingo), no mesmo dia em que os leões recebem o Sp. Braga no estádio José Alvalade, pelas 19h15.

A reunião magna entre sócios serve para a votação das contas do exercício de 1 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025. Será realizada a partir das 13h30, no Pavilhão João Rocha, junto ao estádio.

As filas para exercício do direito de voto encerrarão às 18h00m, podendo ainda votar os sócios integrados na fila no momento do encerramento, esclarecem os leões.

«Os trabalhos iniciar-se-ão com intervenções a cargo da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal e Disciplinar. Seguir-se-á, até às 16h00, um único período de interpelações dos sócios aos Órgãos Sociais e os esclarecimentos por parte destes», dizem ainda, numa nota oficial.

Além do Sporting-Sp. Braga, no dia 5 de outubro (feriado que celebra a Implantação da República Portuguesa) joga-se o FC Porto-Benfica, também para a Liga portuguesa.