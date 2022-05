O Sporting prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Santa Clara, da última jornada da Liga.



À semelhança do que aconteceu na véspera, Ruben Amorim não pôde contar com Matheus Reis. O defesa brasileiro continuou a fazer tratamento e não esteve no relvado.



Em sentido contrário, o técnico dos leões voltou a chamar vários jovens da formação ao treino, segundo a nota no site oficial dos leões.



O Sporting volta a treinar esta quinta-feira de manhã. A receção ao Santa Clara está agendada para o próximo sábado, às 20h30, em Alvalade.