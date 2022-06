Matheus Reis foi eleito o lateral-esquerdo da época 2021/22 da Liga, numa votação levada a cabo pelos treinadores e capitães das 18 equipas do campeonato nacional.

O jogador do Sporting, que foi alternando entre a posição de defesa central e a de ala esquerdo, foi opção de Ruben Amorim em 26 jogos, nos quais fez dois golos e duas assistências.

O esquerdino somou ainda dois prémios de homem do jogo.

Matheus Reis junta-se ao colega Pedro Porro no onze do ano da Liga, que conta já com um trio do FC Porto: Diogo Costa, Pepe e Mbemba.