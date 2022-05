Matheus Reis recorreu às redes sociais para explicar a sua saída ao intervalo, no decorrer da vitória do Sporting sobre o Portimonense (3-2), no sábado à noite, no Algarve.

O jogador brasileiro foi titular, mas foi rendido ao intervalo por Ricardo Esgaio. «Parabéns a toda a equipa pela vitória! Como muitos estão a perguntar, infelizmente senti um incómodo na face posterior da coxa, ainda no primeiro tempo, e achámos melhor sair do jogo ao intervalo para não piorar», explicou o defesa.