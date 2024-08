Maxi Araújo foi a grande novidade no treino desta quarta-feira do Sporting, quando faltam apenas três dias para o «Clássico», diante do FC Porto.

Menos de 24 horas depois de ter sido apresentado como o mais recente reforço dos leões, o internacional uruguaio juntou-se ao restante plantel e trabalhou às ordens de Ruben Amorim.

O jogo entre Sporting e FC Porto está marcado para este sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, a contar para a quarta jornada da Liga.