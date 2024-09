Com a vitória desta sexta-feira na visita ao Estoril, por 3-0, o Sporting alcançou o seu melhor arranque de campeonato neste século, com sete vitórias nas sete primeiras jornadas.

O registo do Sporting 2024/25 supera as seis vitórias consecutivas do Sporting da época 2017/18, então comandado por Jorge Jesus.

Este é mesmo, prolongando a análise no tempo, o melhor arranque de campeonato do Sporting em mais de 30 anos (34, mais precisamente).

Para ver melhor começo de Liga no clube, é preciso recuar à época 1990/91, na qual o Sporting, com o brasileiro Marinho Peres ao comando, somou 11 vitórias nas 11 primeiras jornadas. Só foi travado na visita ao Desportivo de Chaves, com quem empatou a dois golos, num jogo em que chegou a estar a vencer por 2-0. Nessa época, que teve 38 jornadas, os leões acabariam no 3.º lugar, atrás do campeão Benfica e também do FC Porto.

Igualada a segunda melhor marca do clube

Com estas sete vitórias a abrir o campeonato em 2024/25, o Sporting igualou as segundas melhores marcas da história do clube: os sete triunfos a abrir nas épocas 1947/48 e 1950/51.

Melhor só o tal Sporting de 1990/91 com as 11 vitórias, que ainda assim estão atrás dos melhores arranques de toda a história: os 13 triunfos do FC Porto na longínqua época de 1939/40 e da incrível série recorde de 23 vitórias do Benfica de Jimmy Hagan em 1972/73.

Na mira o melhor arranque absoluto do século na Liga

Continuando apenas com vitórias, o Sporting igualou agora os melhores inícios em termos absolutos desde 2000. O FC Porto de Sérgio Conceição em 2017/18, o Benfica de Jorge Jesus em 2021/22 e o Benfica de Roger Schmidt em 2022/23 somaram todos os 21 pontos possíveis nas primeiras sete jornadas.

O Sporting pode, por isso, estabelecer um novo melhor arranque de Liga em Portugal neste século, caso vença o Casa Pia, na 8.ª jornada, num jogo agendado para 5 de outubro (sábado).

Ataque tão concretizador à 7.ª jornada só há quase 50 anos

Além de liderar sem deixar qualquer ponto pelo caminho, o Sporting tem o ataque mais concretizador da prova, com 25 golos marcados, bem como a defesa menos batida, com dois golos sofridos.

À 7.ª jornada, é preciso recuar quase 50 anos para encontrar um ataque tão concretizador, o do Benfica de 1975/76. Mais do que 25 golos, só em 1972/73, quando também o Benfica tinha 34 golos, numa época em que, com Hagan, rumou a um título alcançado com 23 triunfos nos primeiros 23 jogos.

Em 1989/90, o Benfica marcou 27 golos nos jogos das primeiras sete jornadas, mas nunca deteve este registo, já que o encontro da 1.ª jornada (5-1 ao Vitória de Setúbal) apenas foi realizado após a 11.ª ronda.

Quanto ao aspeto defensivo, nenhuma equipa apresentava tão poucos golos sofridos à 7.ª jornada desde o... Beira-Mar (!), agora no quarto escalão, de 2011/12. Registo melhor, é preciso recuar ao FC Porto de 2007/08, apenas com um golo sofrido.

Gyökeres travado nos recordes

Quem não contribuiu para a vitória do Sporting de forma direta, ante o Estoril, foi o avançado sueco Viktor Gyökeres, que marcara de forma consecutiva nos nove jogos anteriores. Ainda assim, continua destacadíssimo no topo da lista de melhores marcadores, mas vê fugir a hipótese de perseguir alguns recordes, tal como o Maisfutebol deu conta na análise feita há alguns dias.