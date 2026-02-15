Sporting já marcou 17 vezes nos últimos minutos em 2025/26
Nacional é a «vítima» preferida dos últimos instantes numa lista de marcadores liderada por Luís Suárez
Apesar da compreensão «da parte cardíaca» dos adeptos leoninos de Rui Borges, o triunfo frente ao Famalicão (1-0) voltou a ficar marcado por um golo nos instantes finais. A cabeçada de Daniel Bragança, foi o mais recente «tento tardio» de uma coleção que já começa a ser a marca deste leão.
A verdade é que o Sporting tem feito do fim dos jogos uma verdadeira arma na temporada 2025/26. Ao todo, os «verde e brancos» já marcaram 17 golos a partir do minuto 80, espalhados por Liga, Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga.
A primeira vez aconteceu logo à terceira jornada da Liga, frente ao Nacional, quando Conrad Harder, entretanto transferido para o Leipzig, faturou aos 83 minutos. Nessa mesma partida, Pedro Gonçalves fechou então a goleada por 4-1 aos 90m+3.
Curiosamente, a formação insular é mesmo a equipa que mais sofreu com a veia tardia leonina. São três golos encaixados depois dos 80 minutos, somando ainda o tento de Luís Suárez aos 90m+6 na 20.ª jornada do Campeonato Nacional.
No plano individual, o grande especialista dos instantes finais é Luis Suárez. O avançado soma seis golos nos derradeiros momentos, repartidos por três na Liga (Arouca, Nacional e FC Porto) e um na Liga dos Campeões (PSG), além de dois na Taça de Portugal (Marinhense e Santa Clara).
Por competição, o avançado colombiano é também quem mais marca na Liga (três) e na Champions (um, em igualdade com Alisson Santos que foi emprestado ao Nápoles). Na Taça de Portugal, lidera isolado com dois golos, enquanto na Taça da Liga o único tento tardio pertence a Ioannidis, diante do Alverca.
Além de Suárez, também Pedro Gonçalves (dois), Ioannidis (dois), Alisson Santos (dois), Geovany Quenda, Hjulmand, Geny Catamo e Daniel Bragança deixaram a sua marca em finais de encontro.
Nota ainda para o facto que de todas as ocasiões em que a turma de Rui Borges marcou nos instantes finais, apenas por uma ocasião não venceu: frente ao FC Porto, na 21.ª jornada.
Ao todo, foram 17 momentos em que o Sporting fez balançar as redes a partir do minuto 80, um dado que confirma a capacidade da equipa de Rui Borges para decidir quando muitos já pensam no apito final.
Confira aqui todos os marcadores do Sporting depois dos 80 minutos:
|COMPETIÇÃO
|ADVERSÁRIO
|MARCADORES
|3.ª jornada da Liga
|Nacional
|Conrad Harder (83m), Pedro Gonçalves (90m+3)
|6.ª jornada da Liga
|Moreirense
|Pedro Gonçalves (90m), Fotis Ioannidis (90m+4)
|3.ª jornada da Champions
|Marselha
|Alisson Santos (86m)
|9.ª jornada da Liga
|Tondela
|Geovany Quenda (90m+2)
|«Quartos» da Taça da Liga
|Alverca
|Fotis Ioannidis (81m)
|11.ª jornada da Liga
|Santa Clara
|Hjulmand (90m+4)
|«16avos» da Taça de Portugal
|Marinhense
|Luís Suárez (81m)
|14.ª jornada da Liga
|AVS
|Geny Catamo (90m+3)
|«Oitavos» da Taça de Portugal
|Santa Clara
|Luís Suárez (90m+6)
|7.ª jornada da Champions
|PSG
|Luís Suárez (90m)
|19.ª jornada da Liga
|Arouca
|Luís Suárez (90m+6)
|8.ª jornada da Champions
|At. Bilbao
|Alisson Santos (90m+4)
|20.ª jornada da Liga
|Nacional
|Luís Suárez (90m+6)
|21.ª jornada da Liga
|FC Porto
|Luís Suárez (90m+10)
|22.ª jornada da Liga
|Famalicão
|Daniel Bragança (82m)