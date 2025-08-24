Hidemasa Morita ficou entregue à Unidade de Perfomance este domingo no regresso do Sporting ao trabalho, este domingo, na Academia Cristiano Ronaldo. O internacional japonês foi titular no triunfo sobre o Nacional (4-1), no sábado, mas foi substituído ainda na primeira parte depois de ter sentido um «desconforto» muscular.

O jogador japonês foi substituído logo aos 32 minutos, numa altura em que os leões perdiam por 1-0, cedendo o lugar a Kochorashvili. No final do jogo, Rui Borges explicou que o jogador sentiu um «pequeno desconforto» e não quis arriscar, mas a verdade é que o jogador, esta manhã, ficou entregue à Unidade de Performance, enquanto os restantes titulares na Choupana fizeram os habituais exercícios de recuperação.

Os leões vão ter uma folga esta segunda-feira antes de começarem a preparação para o clássico da próxima semana frente ao FC Porto, o grande jogo da 4.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo sábado.