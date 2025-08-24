Sporting: Morita entregue à Unidade de Performance em semana de clássico
Internacional japonês foi titular frente ao Nacional, mas saiu com queixas ainda na primeira parte
Internacional japonês foi titular frente ao Nacional, mas saiu com queixas ainda na primeira parte
Hidemasa Morita ficou entregue à Unidade de Perfomance este domingo no regresso do Sporting ao trabalho, este domingo, na Academia Cristiano Ronaldo. O internacional japonês foi titular no triunfo sobre o Nacional (4-1), no sábado, mas foi substituído ainda na primeira parte depois de ter sentido um «desconforto» muscular.
O jogador japonês foi substituído logo aos 32 minutos, numa altura em que os leões perdiam por 1-0, cedendo o lugar a Kochorashvili. No final do jogo, Rui Borges explicou que o jogador sentiu um «pequeno desconforto» e não quis arriscar, mas a verdade é que o jogador, esta manhã, ficou entregue à Unidade de Performance, enquanto os restantes titulares na Choupana fizeram os habituais exercícios de recuperação.
Os leões vão ter uma folga esta segunda-feira antes de começarem a preparação para o clássico da próxima semana frente ao FC Porto, o grande jogo da 4.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 do próximo sábado.