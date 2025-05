Morten Hjulmand é carta fora do baralho de Rui Borges para a receção ao Vitória de Guimarães, na 34.ª e última jornada da Liga. De recordar que o capitão dos leões, de 25 anos, viu cartão amarelo na visita ao Benfica (1-1). Por isso, vai falhar o oitavo jogo no percurso leonino, o sétimo no campeonato.

Nos seis jogos domésticos sem Hjulmand – Nacional (6-1), Farense (5-0), AVS (2-2), Gil Vicente (1-0), Estoril (3-1) e Estrela da Amadora (3-0) – o Sporting apenas perdeu pontos na visita à Vila das Aves, em fevereiro.

Em todo o caso, não é demais notar que a última derrota do Sporting remonta a 11 de fevereiro, na receção ao Dortmund (3-0), partida para a qual Hjulmand não foi convocado, uma vez que recuperava de lesão.

Quando o meio-campo de Ruben Amorim e de Rui Borges não contou com o dinamarquês, surgiram Eduardo Felicíssimo, Alexandre Brito, Daniel Bragança, Morita e Debast.

Hjulmand à lupa

Numa época com 28 jornadas disputadas, dois golos e duas assistências, o dinamarquês ficou próximo de igualar o máximo de 2023/24 – três golos e duas assistências em 30 rondas. Em todo o caso, o capitão do Sporting parou 25 dias por lesão – em agosto e entre fevereiro e março.

Mas, a influência de Hjulmand não se mede em golos e assistências.

Recorrendo aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – o médio detém a 21.ª nota na Liga, sendo o quinto entre os leões (7,13), igualado com Debast e atrás de Gyökeres (7,99 – o melhor da Liga), Trincão (7,65), Gonçalo Inácio (7,23) e Quenda (7,17).

Ao analisar o “mapa de calor” é percetível que Hjulmand serve de elo entre o trio defensivo e o trio da frente, aventurando-se um pouco mais em zonas adiantadas, ligeiramente descaído para a direita.

Além da média de 79 minutos na Liga, o dinamarquês regista duas assistências esperadas por encontro, 60 por cento de acerto nos passes longos – dois por jogo – dois desarmes, um alívio, cinco duelos ganhos e duas faltas sofridas.

Tem contrato até junho de 2028 e está blindado pela cláusula de 80 milhões de euros. É muro ao contra-ataque adversário e metrónomo das investidas.

Para a receção ao Vitória de Guimarães, Rui Borges deve apostar em Debast – que evoluiu de central para médio – ou em Morita – a regressar de lesão – para calçar as “botas” de Hjulmand. Quanto à braçadeira, deve ser envergada por Gonçalo Inácio.

O Sporting precisa, pelo menos, de conseguir o mesmo resultado do Benfica – que visita o Sp. Braga – para arrecadar o bicampeonato, o que não acontece desde 1954, quando o leão fechou uma série não de dois, mas de quatro títulos seguidos.

A receção dos leões aos “Conquistadores” está agendada para a tarde deste sábado (18h) e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.