Integrado na equipa B do Sporting e às ordens de João Gião, o defesa St. Juste volta a parar por lesão. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o neerlandês de 28 anos está a contas com um problema muscular – contraído na quarta-feira da última semana – sendo acompanhado pelo departamento médico dos “bês”.

Desde o verão de 2022, St. Juste já passou quase 500 dias no boletim clínico dos leões, sobretudo com problemas musculares e nos tornozelo. O defesa termina contrato em junho e acumulou 28 jogos na última época, totalizando 80 jogos, dois golos e uma assistência.