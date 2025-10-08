Sporting
Há 35 min
Sporting: nova lesão muscular trava St. Juste
Defesa caminha para os 500 dias no boletim clínico
Integrado na equipa B do Sporting e às ordens de João Gião, o defesa St. Juste volta a parar por lesão. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o neerlandês de 28 anos está a contas com um problema muscular – contraído na quarta-feira da última semana – sendo acompanhado pelo departamento médico dos “bês”.
Desde o verão de 2022, St. Juste já passou quase 500 dias no boletim clínico dos leões, sobretudo com problemas musculares e nos tornozelo. O defesa termina contrato em junho e acumulou 28 jogos na última época, totalizando 80 jogos, dois golos e uma assistência.
TAGS: Sporting Liga Sporting B St. Juste II Liga
