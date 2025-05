A dois dias da final da Taça de Portugal, o Núcleo do Sporting de Torres Vedras foi vandalizado, na última madrugada, tal como já tinha acontecido, com outros núcleos e casas do Benfica nos dias que antecederam o último dérbi para o campeonato.

O espaço dedicado ao clube de Alvalade, em Torres Vedras, foi alvo de várias inscrições, com tinta vermelha, com alusões ao Benfica e à claque No Name Boys como pode ver nas fotografias que estão a circular nas redes sociais.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se no próximo domingo, no Estádio Nacional, em jogo da final da Taça de Portugal.