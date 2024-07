Nuno Santos, Morita, Dário Essugo e o reforço Kovacevic animaram esta quinta-feira o Centro Infantil de Odiáxere, no Algarve, onde o Sporting está a preparar a nova temporada.

Depois de um treino de recuperação mais ligeiro, que se seguiu aos jogos com o Portimonense e com os belgas do Union Saint-Gilloise, com menos carga física do que nos dias anteriores, uma comitiva de quatro jogadores visitou o Centro Infantil de Odiáxere, para alegria das crianças.

Um dia diferente e, sobretudo, mais descontraído para os quatro jogadores que estiveram sempre sorridentes, distribuíram autógrafos, brincaram e ganharam, com certeza, moral para os dias difíceis que vão ter pela frente.

Ora veja: