Nuno Santos iniciou esta quarta-feira uma nova etapa na sua recuperação, mas continua entregue à Unidade de Performance do Sporting e ainda com muito trabalho pela frente antes de ser integrado em pleno no plantel de Rui Borges.

Num dia em que o Sporting regressou ao trabalho, para preparar o jogo da Taça de Portugal, frente ao Marinhense, o extremo começou a fazer corrida no relvado, o que já é um passo significativo no processo de recuperação, mas ainda não tem o regresso à competição no horizonte próximo.

Recordamos que Nuno Santos lesionou-se há mais de um ano, a 27 de outubro de 2024, no decorrer do jogo da 9.ª jornada da Liga 2024/25, em Famalicão, em que contraiu uma rotura do tensão rotuliano do joelho direito.

Mais de um ano depois, Nuno Santos começou, agora, a correr, mas agora tem de recuperar a plena forma, antes de começar a pensar em voltar a jogar.