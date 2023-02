O Sporting registou um volume de vendas de jogadores no primeiro semestre de 2022/23 de 73,9 milhões de euros, com destaque para os negócios que envolveram as saídas de Matheus Nunes (Wolverhampton) e João Palhinha (Fulham), que permitiram aos leões apresentar um saldo positivo de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre da temporada.

No capítulo das vendas, Matheus Nunes proporcionou a maior fatia da receita dos leões, ao ser vendido ao Wolverhampton por 45 milhões (mais 5 milhões em possíveis variáveis), num total de receitas de 78,5 milhões de euros. «Sem esta venda, a Sporting SAD teria uma receita de 33,5 milhões de euros, valor que comprometeria o modelo estratégico atualmente em curso».

Além, de Matheus Nunes (45ME) e Palhinha (20ME), o Sporting deu conta da venda de Tabata (Palmeiras, por 5ME), Vivaldo Semedo (Udinese, 3ME) e Gonzalo Plata (Valladolid, 3ME), apresentando uma receita total de 76 milhões de euros.

Em relação à compra de jogadores, o Sporting dá conta, no relatório semestral, de um investimento de 59,1 milhões de euros, «representando o maior investimento em aquisição de jogadores de sempre».

Entre os «reforços» que chegaram no arranque da época, o clube dá conta do seguinte investimento: Sotirios Alexandropoulos (Panathinaikos, 4ME), Morita (Santa Clara, 3,450ME), Arthur Gomes (Estoril, 2,9ME), Rochinha (Vitória, 2ME), Diogo Abreu (FC Porto, 1,2ME) e Francos Israel (Juventus, 0,648ME). A estes valores junta-se ainda a compra de mais 10 por cento do passe de Ugarte, ao Famalicão, avaliados em 2 milhões de euros.

Juntando estes valores ao investimento que o clube já tinha feito no verão, com Jeremiah St. Juste (Mainz, por 10ME) em plano de destaque, mas também com as compras dos passes de Rúben Vinagre (Wolverhampton, 10ME), Pedro Porro (Manchester City, 8,768ME), Marcus Edwards (Vitória, 7,750ME), Manuel Ugarte (Famalicão, 7ME), Ricardo Esgaio (Sp, Braga, 5,5ME) e Fatawu (Steadfast, 1,2ME), os leões dão conta de um investimento total de 56,1 milhões de euros.

Num balanço geral, a Sporting SAD apresenta um volume de negócios no primeiro semestre da época desportiva de 2022/2023 de 148,4 milhões de euros, tendo ultrapassado o maior de sempre em termos homólogos.

Somando todas as entradas e saídas, o atual plantel gerido por Ruben Amorim, incluindo todos os ativos sobre os quais o clube tem direitos económicos, está avaliado em 92,786 milhões de euros, sensivelmente menos que no período homólogo, que era de 94.190 milhões de euros.