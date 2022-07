Sporting oficializa contratação de Francisco Trincão

O Sporting oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Francisco Trincão.



De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o internacional português chega a Alvalade por empréstimo do Barcelona a troco de três milhões de euros. Os leões acrescentam ainda que ficam com opção de comprar 50 por cento do jogador de 22 anos por sete milhões de euros, cláusula essa que se torna obrigatória mediante a concretização de determinados objetivos.



Por sua vez, o Barcelona salvaguarda a opção de recomprar Trincão por 20 ou 25 milhões de euros, «dependendo do momento em que o mesmo seja executado», esclarece o Sporting.



«Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se», referiu, aos meios de comunicação do emblema verde e branco.

De recordar que o emblema catalão pagou 30 milhões de euros ao Sp. Braga para contratar o esquerdino, que ficou com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. Em 2020/21, Trincão fez 42 jogos pelo Barcelona, nos quais somou três golos e duas assistências. Na época passada esteve cedido ao Wolverhampton, com três golos e uma assistência em 30 jogos.



Trincão é o quinto reforço do Sporting para a nova época, depois do guarda-redes uruguaio Franco Israel, do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do extremo Rochinha.



O comunicado do Sporting à CMVM:



O Sporting chegou a acordo com o Futbol Club Barcelona para a cedência temporária do jogador Francisco Trincão até ao final da época desportiva 2022/2023 pelo montante de €3.000.000,00 (três milhões de euros).

O referido acordo inclui a opção de aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador e de 50% dos respectivos direitos económicos, pelo montante de €7.000.000 (sete milhões de euros), a qual é de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas. Caso essa opção venha a ser exercida, o FC Barcelona mantém o direito de recompra dos direitos do jogador pelo preço de €20.000.000,00 a €25.000.000,00, dependendo do momento em que o mesmo seja executado.