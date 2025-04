Pedro Gonçalves continua a trabalhar à parte do plantel comandado por Rui Borges e ainda não tem luz verde do departamento médico para regressar à competição, ficando, assim, mais distante a possibilidade do influente médio voltar às opções neste primeiro jogo da meia-final da Taça de Portugal frente ao Rio Ave.

Os leões voltaram a treinar esta terça-feira na Academia Cristiano Ronaldo e Pedro Gonçalves continua integrado na Unidade de Performance, a trabalhar sobre o relvado, mas sob observação do departamento médico, tal como Morita que também recupera da lesão que sofreu ao serviço da seleção do Japão. À partida, duas cartas fora do baralho de Rui Borges para o jogo que está marcado para as 20h15 da próxima quinta-feira.

No treino desta terça-feira, Rui Borges voltou a chamar cinco jogadores da formação, neste caso, Henrique Arreiol, Eduardo Felicíssimo, Bruno Ramos, João Muniz e Lucas Anjos.

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pela manhã, antes de Rui Borges apresentar-se diante dos jornalistas para fazer a antevisão do embate com o Rio Ave, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.