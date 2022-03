Pedro Gonçalves foi a principal novidade no treino do Sporting desta quinta-feira, horas depois do empate em casa do Manchester City.

O médio/avançado dos leões falhou os últimos jogos devido a lesão, mas já está recuperado e treinou integrado e às ordens de Ruben Amorim. Já João Palhinha e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico.

Na sessão, os jogadores que foram titulares ante o City fizeram treino de recuperação, ao passo que os restantes trabalharam no relvado.

Esta sexta-feira a equipa do Sporting cumpre um dia de folga.