O futebolista espanhol do Sporting, Pedro Porro, vai falhar (no mínimo) a deslocação dos leões ao Estádio do Bessa, para o jogo ante o Boavista, da 31.ª jornada da I Liga, marcado para a próxima segunda-feira (20h30).

Porro foi expulso aos 88 minutos do FC Porto-Sporting desta quinta-feira, na sequência de uma falta dura sobre Galeno.

Os leões perderam por 1-0 ante os dragões e foram eliminados nas meias-finais da Taça de Portugal.

Porro junta-se a Paulinho, também castigado, nas baixas para o Bessa.