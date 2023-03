O Sporting está em Londres para o jogo desta noite com o Arsenal e Pedro Porro aproveitou para ir matar saudades dos antigos companheiros, com uma visita ao hotel onde a comitiva leonina está instalada na capital inglesa.

O clube de Alvalade deu conta do momento especial, publicando fotografias do lateral espanhol do Tottenham com o compatriota Adán, com o roupeiro Paulinho, com o uruguaio Manuel Ugarte e com o treinador Ruben Amorim.

«O reencontro que todos queriam ver», escreveu o clube numa publicação no Instagram.

