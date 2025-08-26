Sporting põe esta quarta-feira à venda os bilhetes para o clássico
Bilheteiras físicas e online abrem às 18h00
O Sporting começa a vender bilhetes para o clássico com o FC Porto nesta quarta-feira a partir das 18h00.
O clássico, que será jogado em Alvalade, está marcado para o próximo sábado às 20h30 e a venda de ingressos terá de respeitar requisitos pré-definitivos.
Recorde-se que o Estádio José Alvalade terá, pela primeira vez na sua história, uma lotação de 52 mil lugares, podendo registar neste sábado a maior enchente desde a inauguração em agosto de 2003.
O FC Porto já esgotou os bilhetes a que tinha direito para o jogo grande da ronda 4 da Liga.
OS CRITÉRIOS DE VENDA:
Sócios há 75 anos ou mais e/ou Lion Seats sem Gamebox
27 de Agosto | quarta-feira | 18h00 às 19h59
Sócios há 50 anos ou mais
27 de Agosto | quarta-feira | 20h00 às 23h59
Sócios há 40 anos ou mais
28 de Agosto | quinta-feira | 00h00 às 11h59
Sócios há 30 anos ou mais
28 de Agosto | quinta-feira | 12h00 às 15h59
Sócios há 20 anos ou mais
28 de Agosto | quinta-feira | 16h00 às 19h59
Sócios há 10 anos ou mais
28 de Agosto| quinta-feira | 20h00 às 23h59
Sócios há 5 anos ou mais
29 de Agosto | sexta-feira | 00h00 às 11h59
Sócios há 1 ano ou mais
29 de Agosto | sexta-feira | 12h00 às 15h59
Todos os Sócios*
29 de Agosto | sexta-feira | a partir das 16h00