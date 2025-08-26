O Sporting começa a vender bilhetes para o clássico com o FC Porto nesta quarta-feira a partir das 18h00.

O clássico, que será jogado em Alvalade, está marcado para o próximo sábado às 20h30 e a venda de ingressos terá de respeitar requisitos pré-definitivos.

Recorde-se que o Estádio José Alvalade terá, pela primeira vez na sua história, uma lotação de 52 mil lugares, podendo registar neste sábado a maior enchente desde a inauguração em agosto de 2003.

O FC Porto já esgotou os bilhetes a que tinha direito para o jogo grande da ronda 4 da Liga.

OS CRITÉRIOS DE VENDA:

Sócios há 75 anos ou mais e/ou Lion Seats sem Gamebox

27 de Agosto | quarta-feira | 18h00 às 19h59

Sócios há 50 anos ou mais

27 de Agosto | quarta-feira | 20h00 às 23h59

Sócios há 40 anos ou mais

28 de Agosto | quinta-feira | 00h00 às 11h59

Sócios há 30 anos ou mais

28 de Agosto | quinta-feira | 12h00 às 15h59

Sócios há 20 anos ou mais

28 de Agosto | quinta-feira | 16h00 às 19h59

Sócios há 10 anos ou mais

28 de Agosto| quinta-feira | 20h00 às 23h59

Sócios há 5 anos ou mais

29 de Agosto | sexta-feira | 00h00 às 11h59

Sócios há 1 ano ou mais

29 de Agosto | sexta-feira | 12h00 às 15h59

Todos os Sócios*

29 de Agosto | sexta-feira | a partir das 16h00