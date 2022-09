Neste Sporting, não há embalo maior do que o europeu.

Ora vejamos: em 2021/22, às três vitórias que os leões conseguiram na Liga dos Campeões, seguiram-se três triunfos no campeonato.

Na quarta-feira, a equipa de Ruben Amorim estreou-se nesta edição da Champions League com uma vitória robusta em casa do Eintracht Frankfurt. E o que aconteceu este sábado? O conjunto verde e branco venceu o segundo jogo consecutivo na Liga, na receção ao Portimonense, por 4-0.

Depois de um início de temporada bem abaixo das expectativas, este Sporting parece estar back on track , como diriam os ingleses. Ou de volta ao rumo certo, como se diz por cá.

O FILME E A FICHA DE JOGO.

São já três triunfos consecutivos, todos eles conseguidos de forma convincente, e com a equipa claramente a subir de rendimento.

Uma entrada com o pé esquerdo… bom

Ruben Amorim havia prometido alterações, e elas apareceram. Porro, St. Juste – este por lesão –, Matheus Reis e Ugarte deram o lugar a Esgaio, Neto, Nuno Santos e Rochinha.

Do lado do Portimonense, até aqui equipa sensação do campeonato, Paulo Sérgio voltou a apostar numa defesa a três, com o miolo do terreno bastante povoado.

Mas isso não foi suficiente para travar o embalo que o leão trazia da Alemanha.

Logo aos sete minutos, a muralha algarvia foi quebrada, e com uma estreia: Francisco Trincão fez o primeiro golo com a camisola verde e branca vestida no Estádio de Alvalade com um remate à entrada da área, que ainda contou com um desvio de um adversário.

O golo madrugador, claro, facilitou a vida ao Sporting, mas a superioridade evidenciada ao longo dos 90 minutos demonstra que, à partida, seria uma questão de tempo esse golo surgir.

É que o Portimonense, apesar do alto volume defensivo que apresentou, nunca conseguiu conter as dinâmicas leoninas. Os pupilos de Amorim, refira-se, nem precisaram de carregar muito no acelerador.

Pedro Gonçalves, a jogar numa posição mais recuada, ao lado de Morita, deu outra vivacidade atacante ao meio-campo verde e branco. Na frente, tudo foi funcionando de forma mais ou menos fluída, com dois esquerdinos em destaque: Trincão e Edwards.

Pote e Nuno Santos ameaçaram o golo, mas foi Trincão a passar para o papel o 2-0, num lance iniciado por Edwards e que contou com assistência do outro elemento ofensivo da equipa, Rochinha.

Ao intervalo, o Sporting tinha a vitória mais do que encaminhada.

Só a lesão de Neto assombrou a festa de Pote

E a segunda parte foi de continuação de festa, só assombrada pela lesão, logo no início, de Neto. O experiente central da formação de Alvalade deixou o relvado em lágrimas.

Amorim promoveu depois a estreia de Sotiris a jogar diante dos adeptos leoninos e fez Pedro Gonçalves avançar no terreno. O internacional português tratou do resto.

Pote fez o 3-0 aos 73 minutos de cabeça, com a ajuda de um desvio adversário, e assistiu de forma magistral Nuno Santos para o 4-0.

Isto, diga-se, já depois de Trincão ter ficado pertíssimo do hat-trick – teria sido uma tarde de sonho.

O Sporting aproveitou o embalo europeu e conseguiu a primeira goleada da época, numa tarde que confirma que os leões estão mesmo de volta ao rumo certo. O Portimonense, como sensação da Liga, prometia mais.