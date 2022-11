Pedro Gonçalves, Coates, Ruben Amorim e Hugo Viana foram alguns dos premiados na 40.ª edição da gala «Rugidos de Leão».



Depois de o evento ter sido cancelado nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19, várias personalidades do clube verde e branco foram distinguidas. Foram entregues 20 prémios, quatro destinados ao plantel da equipa de futebol.



Além do quarteto referido, foram reconhecidos Francisco Salgado Zenha e Miguel Afonso (Dirigente do ano), Rita Dias (Funcionária), Pedro Oliveira (Academia), Henrique Salgado e Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo (Sócios) e o Grupo Carioca Leonino Amigos do Sporting no Brasil (Dedicação).



A treinadora Mariana Cabral (futebol feminino) e os atletas Guitta e Pany Varela (futsal), Auriol Dongmo e João Vieira (atletismo), Gonzalo Romero e José Diogo Macedo (hóquei em patins), Diogo Ventura (basquetebol) e Teresa Bonvalot (surf) completaram o lote de galardoados.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, frisou que o trabalho no clube desde que assumiu o cargo está inacabado e recusou a ideia de que a sua direção tem dado prioridade à vertente financeira em detrimento da desportiva.



«Sorrio quando oiço dizer que esta estratégia é pouco ambiciosa e exigente e que damos preferência à vertente financeira. Como deve ser difícil para esses verem que, para além do crescimento do clube em todas as vertentes, é preciso recuar décadas para encontrar um mandato tão vencedor como estes últimos quatro anos. Uma das maiores alegrias é ver esta geração de miúdos com 10 anos a crescerem com um Sporting mais vitorioso e competitivo do que quando eu tinha essa idade. Continuaremos a caminhar», referiu, no discurso aos mais de 1500 sportinguistas.