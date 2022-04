O futebolista marroquino Zouhair Feddal foi a única baixa no treino desta quarta-feira do Sporting, que prepara o dérbi ante o Benfica, da 30.ª jornada da I Liga, marcado para as 20h30 de domingo.

O central dos leões continua em tratamento a uma lombalgia e foi ausência numa sessão que, à semelhança da véspera, voltou a contar com o guarda-redes de 16 anos Francisco Silva (habitual opção nos juniores em 2021/22, mas também já com minutos nos juvenis) e com o central espanhol José Marsà, da equipa B.

Recorde-se que os verde e brancos têm como baixa certa o defesa brasileiro Matheus Reis, que cumpre castigo depois de ter visto o quinto amarelo em Tondela.

A equipa comandada por Ruben Amorim já tinha folgado na segunda-feira e vai ter nova folga esta quinta-feira, regressando ao trabalho na sexta-feira, antevéspera do dérbi, que vai ser apitado por Fábio Veríssimo.