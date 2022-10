Ruben Amorim acelerou este domingo a preparação do Sporting para a deslocação a Marselha, jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para a próxima terça-feira, ainda com cinco baixas no plantel.

Pedro Porro, Daniel Bragança, Sebastián Coates, Luís Neto e Jovane Cabral continuam entregues ao Departamento Médico e não subiram ao relvado da Academia Cristiano Ronaldo.

Os leões voltam a treinar na manhã desta segunda-feira, a partir das 10h00, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa, antes da partida para o sul de França.

A conferência de imprensa de Ruben Amorim e de mais um jogador a designar está marcada para as 19h00 locais (18h00 de Lisboa), já no Estádio Vélodrome.