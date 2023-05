O Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho, depois de um dia de folga, para dar início à preparação da visita a Vizela que marca a despedida dos leões da atual temporada, confirmado que está o quarto lugar na Liga.

Jeremiah St. Juste e Jovane Cabral são, nesta altura, os únicos jogadores entregues ao departamento médico, mas Ruben Amorim reforçou o grupo com a chamada de Gonçalo Braga, lateral direito de 19 anos que também pode jogar como extremo.

Os leões voltam a treinar esta quinta-feira de manhã antes de Ruben Amorim fazer a antevisão do embate com o Vizela, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h15.

O jogo com o Vizela, relativo à 34.ª e última jornada da Liga, está marcado para as 21h15 de sexta-feira.