O Sporting voltou a treinar esta quinta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com os olhos postos no embate com o Vizela, jogo relativo à ronda inaugural da Liga 2023/24 que está marcado para as 20h30 do próximo sábado.

O clube não deu qualquer informação sobre a condição clínica dos jogadores, referindo apenas que a sessão matinal ficou marcada pela «determinação» do grupo às ordens de Ruben Amorim.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h00, e, ao final da tarde, às 19h00, Ruben Amorim vai abordar o jogo da primeira jornada, numa conferência de imprensa que está marcada para o Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade.