O Sporting prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo em Tondela, da 29.ª jornada da Liga.



As principais novidades na sessão de trabalho desta manhã foram as presenças de José Marsà, central que habitualmente alinha pela B, e de Francisco Silva, guarda-redes de 16 anos, que trabalhara às ordens de Ruben Amorim.



Os campeões nacionais voltam a treinar, esta quinta-feira, às 10h30, na Academia, em Alcochete. A visista ao João Cardoso está marcada para as 20h30 do próximo sábado.