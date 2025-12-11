Geovany Quenda foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor jovem em novembro, mês no qual fez uma assistência em dois jogos (Santa Clara e Estrela da Amadora). O internacional jovem por Portugal cobrou o canto que permitiu a Hjulmand aplicar o 2-1 nos Açores, aos 90+4 minutos.

O extremo dos leões recolheu 21,95 por cento dos votos, superando a concorrência de Gustavo Sá (Famalicão, 19,51 por cento) e de Pablo (Gil Vicente, 18,70 por cento).

A viver a última época pelo Sporting – antes de reforçar o Chelsea – Quenda leva cinco golos e oito assistências em 22 jogos, vivendo a melhor fase da carreira.

Para lamento de Rui Borges e do Sporting, o avançado só deve regressar em fevereiro, uma vez que recupera de lesão no pé direito.