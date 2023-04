Rafael Mota assinou contrato profissional com o Sporting, anunciou o clube.



O defesa representa os leões desde 2019 depois de uma passagem pelo Vitória de Guimarães. O atleta, de 16 anos, sagrou-se camoeão nacional de sub-15 na época passada e este ano leva 28 jogos pelos sub-17.



Internacional sub-15 e sub-16 por Portugal, Rafael Mota tem como ídolo Gonçalo Inácio.



«Como eu, é defesa-central, é canhoto, é da formação do Sporting CP e conseguiu chegar à equipa principal e à selecção nacional. É um grande exemplo que tenho», referiu, em declarações à Sporting TV.



Mota foi o segundo jogador da formação a assinar contrato profissional com o Sporting nos últimos dias depois de Gabriel Silva.