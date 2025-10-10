Rayan Lucas foi a principal novidade no treino que o Sporting realizou esta sexta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, numa sessão em que Rui Borges voltou a chamar muitos jovens para compensar a ausência dos internacionais que estão ao serviço das respetivas seleções.

O internacional brasileiro foi integrado no plantel principal depois de ter regressado do Chile onde esteve ao serviço do Brasil no Mundial de Sub-20.

Além do médio brasileiro, Rui Borges, à semelhança do que aconteceu no último treino, chamou mais oito jovens: Rafael Besugo, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Paulo Cardoso, Rafael Nel, Rodrigo Dias, Rômulo Júnior e José Silva.

Os leões voltam a treinar este sábado de manhã, à porta fechada, já com os olhos na visita a Paços de Ferreira para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal que está marcado para as 20h15 do sábado seguinte, dia 18 de outubro.

