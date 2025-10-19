O Sporting voltou a concentrar-se este domingo na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, essencialmente para recuperar os jogadores que, na véspera, bateram o Paços de Ferreira por 3-2 num jogo com 120 minutos.

Já com a Liga dos Campeões no horizonte, com a receção aos franceses do Marselha marcada para a próxima quarta-feira (20h00), os titulares na Mata Real fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente às ordens de Rui Borges.

Os leões voltam ao trabalho esta segunda-feira, com mais uma sessão de treino marcada para a parte da manhã.