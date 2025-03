O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, em Alcochete, ainda a recuperar do jogo com o Casa Pia, mas já com o foco na receção ao Famalicão, antes da pausa para os jogos das seleções.

Segundo informa o clube, sem qualquer atualização do boletim clínico, os jogadores que foram titulares no domingo, em Rio Maior, fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes jogadores trabalharam no relvado sob as ordens de Rui Borges.

Um treino essencialmente de recuperação, até porque os jogadores vão, agora, usufruir de um dia de folga, antes de regressarem na quarta-feira para acelerarem a preparação para o duelo com o Famalicão, jogo da 26.ª jornada da Liga marcado para as 20h30 do próximo sábado.