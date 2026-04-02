Rui Borges espera um Santa Clara a crescer esta sexta-feira no Estádio de Alvalade em jogo da 28.ª jornada da Liga. O treinador desvaloriza ainda a polémica em redor do jogo da primeira volta, considerando que é preciso valorizar o futebol e as equipas.

Santa Clara vem de três vitórias consecutivas

«É uma equipa que nos últimos cinco jogos não perdeu, é a quinta equipa que fez mais pontos, isso demonstra bem o melhoramento que tem tido nos últimos jogos com o novo treinador. Continua a ser uma equipa muito bem organizada defensivamente, uma equipa que deixa criar poucas oportunidades aos adversários. Muito forte em contra-ataque e em ataque rápido, tem jogadores fortes na frente de ataque, rápidos, fortes no um-para-um, com boas tomadas de decisão. É uma equipa muito competitiva, muito intensa nos duelos. É uma das equipas com mais cartões no campeonato, o que demonstra bem a intensidade que mete nos duelos e no seu jogo. Portanto, é uma equipa que nos vai criar problemas e nós temos de estar no nosso melhor para a conseguir levar de vencida.»

Últimos jogos com o Santa Clara acabaram sempre com polémica

«A polémica vai existir sempre no futebol. Não me vou focar na polémica, foco-me no jogo. Erramos todos, tantas vezes, mas se ficarmos só na polémica o nosso futebol vai ser degradado aos poucos. É isso que podemos fazer, parte de mim, vocês, jogadores, toda a gente que está inserida no mundo do futebol. Nós é que o temos de tornar melhor e valorizá-lo. A melhor forma é essa, valorizar o jogo, valorizar as equipas. É o que tento fazer, valorizar a minha equipa, torná-la melhor, capaz, que as pessoas olhem e se identifiquem com a equipa e com o coletivo».

