Sporting regressa a Alcochete com dois nomes no boletim clínico
Leões recebem o Sp. Braga no sábado, horas antes do FC Porto-Benfica
De regresso a Portugal, os comandados de Rui Borges treinaram em Alcochete na manhã desta sexta-feira, tendo em vista a receção ao Sp. Braga no sábado (19h15), na oitava jornada do campeonato. De fora continuam os lesionados Daniel Bragança e Nuno Santos, enquanto St. Juste continua treinar com a equipa B.
Os bicampeões nacionais retomam os trabalhos na manhã deste sábado. Pelas 12h30, Rui Borges fala aos jornalistas em conferência de imprensa.
O Sporting ocupa a vice-liderança da Liga, com 18 pontos, a três do FC Porto, e com nove de vantagem sobre o Sp. Braga (7.º).
