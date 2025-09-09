O Sporting retomou esta terça-feira os trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo, depois de três dias de folga, já com foco na visita a Famalicão para o duelo da 5.ª jornada da Liga. Zeno Debast e Kochorashvili já estão de volta a Lisboa, depois dos compromissos internacionais, mas ainda não participaram na sessão desta manhã.

Uma sessão marcada ainda pelas ausências dos internacionais que estão ao serviço das respetivas seleções que levou Rui Borges a chamar novamente um grupo de jovens, como foram os casos de Lucas Anjos, Rodrigo Dias, Samuel Justo, Rafael Nel, Rafael Besugo, Bruno Ramos e José Silva.

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pela manhã.

A visita a Famalicão está marcada para as 20h30 do próximo sábado.