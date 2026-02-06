O Sporting regressou esta sexta-feira ao trabalho já com o foco no duelo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, o grande jogo da 21.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h45 da próxima segunda-feira.

Depois da exigente vitória sobre o AVS (3-2), num jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que só ficou resolvido no prolongamento, os jogadores mais utilizados fizeram essencialmente trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente, às ordens de Rui Borges.

Fora de combate estarão apenas Zeno Debast, Salvador Blopa e Geovany Quenda, todos entregues ao departamento médico.

Os leões voltam ao trabalho este sábado, com mais uma sessão de trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, marcada para o período da manhã.

Recordamos que o Sporting chega a esta jornada a quatro pontos do líder FC Porto, mas com a possibilidade de reduzir a diferença para apenas um pontto na luta pelo primeiro lugar.