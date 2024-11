O Sporting regressou este sábado ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, poucas horas depois de ter somado o décimo triunfo consecutivo na Liga, diante do Estrela da Amadora (5-1), mas já com o foco na receção ao Manchester City, jogo da Liga dos Campeões que será o último de Ruben Amorim, no Estádio de Alvalade, antes da anunciada partida para Inglaterra, onde vai assumir o comando do Manchester United.

Uma sessão de trabalho orientada para a recuperação dos jogadores, com os titulares do jogo do Estrela a fazerem trabalho de recuperação, mas com os restantes membros do plantel a trabalharem normalmente no relvado.

Ruben Amorim orienta novo treino na manhã deste domingo.

O jogo com o Manchester City de Pep Guardiola está marcado para as 20h00 da próxima terça-feira.

Este será o último jogo de Ruben Amorim no Estádio de Alvalade, mas, ainda antes de viajar para Manchester, o treinador vai ainda comandar a visita dos leões a Braga, na próxima jornada da Liga.