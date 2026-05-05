No dia seguinte à goleada aplicada ao Vitória de Guimarães em Alvalade (5-1), o Sporting regressou a Alcochete. Na manhã desta terça-feira, os titulares realizaram trabalho de recuperação.

De recordar que Rui Borges não conta com os lesionados Fresneda, Hjulmand, João Simões e Ioannidis.

Seguem-se dois dias de folgas. O Sporting volta a treinar na manhã de sexta-feira, quando apontar baterias à visita ao Rio Ave, ainda com data por anunciar.