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Há 57 min
Sporting regressa aos treinos em Alcochete antes das folgas
Rui Borges não contou com os titulares de segunda-feira, nem com quatro lesionados
Rui Borges não contou com os titulares de segunda-feira, nem com quatro lesionados
No dia seguinte à goleada aplicada ao Vitória de Guimarães em Alvalade (5-1), o Sporting regressou a Alcochete. Na manhã desta terça-feira, os titulares realizaram trabalho de recuperação.
De recordar que Rui Borges não conta com os lesionados Fresneda, Hjulmand, João Simões e Ioannidis.
Seguem-se dois dias de folgas. O Sporting volta a treinar na manhã de sexta-feira, quando apontar baterias à visita ao Rio Ave, ainda com data por anunciar.
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TAGS: Sporting Liga Rui Borges Alcochete
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