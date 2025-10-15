O Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, já com a integração de vários dos internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções e já com os olhos na visita a Paços de Ferreira, para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal que está marcado para o próximo sábado (20h15).

Gonçalo Inácio, que foi dispensado mais cedo da Seleção Nacional, antes do jogo com a Hungria, devido a um traumatismo nos gémeos, já trabalhou esta quarta-feira com os companheiros, mas Rui Silva, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão só deverão ser integrados na quinta-feira, tais como os restantes internacionais.

Além do central português, Rui Borges também já pôde contar com o capitão Morten Hjulmand, com Zeno Debast e também com os gregos Georgios Vagiannidis e Fotis Ioannidis. Ficam ainda a faltar jogadores como Kochorashvili, Geny Catamo, Maxu Araújo e Luis Suárez.

Assim, para compor o grupo, o treinador chamou os jovens Rafael Nel, Rodrigo Dias, Samuel Justo, Rafael Besugo, David Moreira, José Silva e Rômulo Júnior.

Os leões voltam a treinar na manhã de quinta-feira, certamente com o grupo mais reforçado, mais uma vez, à porta fechada, em Alcochete.